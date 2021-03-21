محترف الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي بدوري الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أنهى الزمالك إجراءات قيد المحترف الكندي ستيفن هانت لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي ليصبح اللاعب جاهزا لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، في الجولة الحادية عشر بالدوري المصري للكرة الطائرة.

أنهى الزمالك كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بقيد للاعب وقام باستخراج البطاقة الخاصة به ، لكي يكون جاهز للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة، بدء من مواجهة الاهلي في الدوري.

وسيكون المحترف الكندي جاهزا لخوض اللقاء خاصة وأنه منتظم في التدريبات الجماعية للفريق منذ وصوله ووصل لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب في تمام السادسة مساء.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والمتبقى له مباراة مؤجلة مع الترسانة.