الامارات | بالفيديو: كلب يقتحم الملعب لتنفيذ ضربة ركنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: كلب يقتحم الملعب لتنفيذ ضربة ركنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ كلب يتجول في ملعب لكرة القدم لاعباً من فريق نيفا فينيتسا خلال مواجهته نظيره كارباتي في دوري الدرجة الثالثة الأوكراني، إذ اقتحم الملعب ونفّذ ضربة ركنية دفعت الحكم المساعد للتدخل لإعادة الضربة.

وبثت موقع قناة روسيا اليوم الفيديو، وقال: "تفاجأ لاعب نادي كارباتي، أوليغ بيريزا، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة الـ16 بدخول كلب إلى أرض الملعب، الذي توجه نحو الكرة وحركها من مكانها بعد شمها، فتدخل حكم الراية وأوقف المواجهة حتى خروج الزائر الغريب من الملعب".

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