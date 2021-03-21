شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة من الزمالك لإقناع زيزو بالتجديد.. وعودة فتحي وأوناجم نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول مسؤولو نادى الزمالك تكثيف المفاوضات مع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده مع النادى، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وفتح مسؤولو القلعة البيضاء ملف تجديد التعاقد مع أحمد سيد زيزو، وذلك خوفًا من توقيعه لأى من الأندية في يناير المقبل، ورحيله في صفقة انتقال حر، خاصة بعد الأخبار التي ترددت في الأيام الماضية، عن دخول النادى الأهلى في مفاوضات معه. ووعد مسؤولو القلعة البيضاء اللاعب برفع عقده للفئة الأولى التي تصل إلى 8 ملايين جنيه في الموسم، ولكن طلب اللاعب منهم الجلوس مع والده لحسم المفاوضات. وينتظر مسؤولو النادى موقف اللاعب، وفى حال رفضه سيكون القرار ببيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتحقيق الاستفادة المادية منه. يذكر أن زيزو لعب مع الزمالك هذا الموسم 13 مباراة في مسابقة الدورى، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف. وفى سياق آخر، قرر مسؤولو الزمالك عودة مصطفى فتحى لصفوف الفريق في نهاية الموسم الجارى، بعد نهاية إعارته مع نادى سموحة، إلى جانب عودة محمد أوناجم، المعار إلى صفوف الوداد المغربى، وذلك بناء على قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق.

ورفض الزمالك طلب سموحة بتجديد إعارة مصطفى فتحى، لمدة موسم آخر، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق السكندرى، منذ انتقاله له في يناير، حيث لعب 8 مباريات أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى.

ويستعد الزمالك حاليًا لخوض مباراة مولودية الجزائر، المقرر لها 3 إبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.