شكرا لقرائتكم خبر عن «البدرى»: لا أعرف المجاملات واختياراتى عادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم »، أن الجولة المقبلة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية هى الأهم، ويخوض خلالها الفراعنة مواجهتين أمام كينيا وجزر القمر، وقال: «المواجهتان ليستا سهلتين، ورغم أن المنتخب يخوضهما متصدرًا المجموعة إلا أنه درس المنافسين بصورة جيدة للتعرف على نقاط القوة والضعف»، وتابع: «منتخب كينيا يمتلك العديد من المحترفين والعناصر القوية« موضحًا أن المواجهة لن تكون سهلة لأن المنافس يتطلع إلى استغلال فرصة اللعب على أرضه والحفاظ على حظوظه فى قطع بطاقة التأهل بالإضافة إلى أن كافة المنتخبات الإفريقية التى تلعب أمام منتخب مصر تقدم أفضل ما لديها»، وشدد «البدرى» على أن المنتخب جاهز ولاعبيه على أتم الاستعداد من أجل تحقيق الهدف الأول لنا وهو الصعود لكأس الأمم الإفريقية.

وأكد «البدرى» على أنه تحدث أكثر من مرة عن أن ضغط المباريات يجعل اللاعبين يشكون الإجهاد، وهو ما جعل الجهاز الفنى يفضل تأجيل المعسكر 24 ساعة لإراحة اللاعبين، خاصة فى الأهلى والزمالك وبيراميدز، الذين خاضوا مع فرقهم مواجهات إفريقية، وأكد على أن الحديث عن تقييمه لمصطفى محمد أصبح مستهلكًا، خاصة أنه تحدث أكثر من مرة عن أهمية تواجده فى قيادة هجوم الفراعنة وأن الجهاز الفنى للمنتخب كان على تواصل دائم معه خلال مشاركته مع جالاتا سراى، مشيرًا إلى أنه أسعد شخص بتألق مصطفى محمد. وأضاف المدير الفنى للمنتخب: «أحب دائمًا حماس ورغبة اللاعب فى أن يكون موجودًا بشكل إيجابى ومؤثر، سواء مع فريقه أو المنتخب، وأعترف بأن أزمة كورونا جعلت هناك صعوبات، وتسببت فى طول فترة الدورى»، وأوضح «البدرى» أنه لا يعرف المجاملات فى اختيارات اللاعبين، ودائمًا يتساءل: لمصلحة من يمكن أن يجامل؟ هل على مصلحة المنتخب أم على مصلحته هو كمدير فنى يريد أن يظهر المنتخب فى أفضل صورة؟ وشدد على أن اختياراته دائمًا عادلة، وأوضح أن نظرة الجهاز الفنى للاعب تختلف عن نظرة المحللين والجماهير، خاصة أن الاختيارات تتعلق بشخصية اللاعب وتعبه وعطائه، وأكد أن الباب مفتوح دائمًا لكل من يتسم بهذه الصفات، وتكون عنده رغبة حقيقية لتمثيل مصر.

وشدد «البدرى» على أنه يقدر غضب بعض اللاعبين لعدم انضمامهم، وينظر إلى الأمر على أنه شىء إيجابى فى إطار حماسهم ورغبتهم فى تمثيل منتخب بلادهم.

وأردف: «أحمد ياسر ريان خامة طيبة، وأعرفه من الأهلى، وأنا أول من صعَّده للفريق الأول، وكل مرحلة يكون فيها عدل فى الاختيار، وأحمد ياسر يسير بشكل جيد مع سيراميكا، وإصابة كوكا فتحت الفرصة للاعب ليبقى موجودًا، وأؤكد أن أحمد ياسر قريب، وباب المنتخب مفتوح لكل لاعب، ولازم كل لاعب يستعد ويركز ويعطى أقصى حاجة عنده فى ناديه علشان لما تأتى الفرصة يكون جاهز».

وقال «البدرى»: «مش عاوزين نتكلم على الانسجام كتير لأنه يحتاج إلى وقت، ولا يعنى ذلك غياب الانسجام، لكن الانسجام التام يحدث خلال التجمعات لفترات طويلة، ونحن سنخوض مواجهتين خلال أربعة أيام، ومن الممكن خلال إجراء المسحة أن نفقد لاعبًا أو اثنين، وكل هذا فى الحسابات والاختيارات». وتابع: «رسالتى للمحترفين أنهم بيأدوا بشكل كويس وعليهم دور كبير جداً، لأن المحترف تنظر له الجماهير نظرة أخرى، وتُحمّله مسؤولية كبيرة، والمحترف مطالب بشكل وأداء مع المنتخب، لكن كل لاعب فى القائمة عليه مسؤولية، وعندنا هدف أننا نعود من كينيا بنتيجة إيجابية».