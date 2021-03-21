شكرا لقرائتكم خبر عن طبول الحرب تدق مبكرًا بين ريال مدريد وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار غلاف وعنوان موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية غضبًا داخل كتيبة ليفربول الإنجليزى، خاصة بعد أن نشر الموقع الإسبانى الموالى لفريق ريال مدريد صورة لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس أثناء إسقاطه محمد صلاح على كتفه خلال نهائى دورى أبطال أوروبا 2018 الذي أقيم في أوكرانيا وانتهى بفوز الملكى بثلاثية مقابل هدف.

ووفقًا لما نشره موقع «ليفربول إيكو»، فإن عنوان موقع «ماركا» الإسبانى بمثابة دافع إضافى لفريق ليفربول قبل لقاء ريال مدريد.

وأضاف التقرير الإنجليزى: «أصدرت الصحيفة التي غالبا ما تستحضر شائعات انتقالات جامحة وتتعاطف مع ريال مدريد، نسختها مع عنوان رئيسى في الصفحة الأولى يُترجم إلى (هذا الفريق يريد المزيد)، فوق صورة سيرجيو راموس وهو يصيب صلاح في نهائى دورى أبطال أوروبا 2018».

يأتى هذا الإصدار بعد قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، التي أجريت الجمعة الماضى، وشهدت مواجهة الريدز مع فريق المدرب زين الدين زيدان الشهر المقبل في تكرار لمباراة كييف.

تلك المباراة في عام 2018، التي فاز بها ريال مدريد 3-1 بعد خطأين فادحين من الحارس لوريس كاريوس، شابها خطأ عندما أخطأ راموس قائد لوس بلانكوس ضد صلاح في الدقيقة 22، لينهى قبل الأوان مشاركة النجم المصرى في الحدث الرائع بعد هدفه المذهل 44 في ذلك الموسم.

تابع التقرير الإنجليزى: «لاستعادة الأمر في ذلك الوقت، لاسيما بطريقة فظة باستخدام صورة وعنوان رئيسى يشير إلى أن لاعبى ريال مدريد يريدون المزيد مما حدث بين راموس وصلاح، هي مجرد لقطة رخيصة».

وانتهى التقرير إلى نصيحة للمدرب الألمانى يورجن كلوب وفريقه، وقال: «إذا احتاج الريدز إلى المزيد من الحافز للانتقام من نتيجة 2018، فإن يورجن كلوب سيحتاج فقط إلى لصق بضع نسخ من الصفحة الأولى لماركا حول غرفة الملابس».

فيما قام راموس بعد الإعلان عن مواجهه الفريقين بنشر صور له في صالة التدريبات حاملا جنازير حديدية للدلالة على قوته واستعداده الجيد للمواجهة، وقام محمد صلاح بالرد عليها بنشر صور له متسلقاً الحائط في صالة الجيم.

صلاح جاهز لتحدى راموس وريال مدريد

وأسفرت قرعة دورى أبطال أوروبا موسم 2021 التي أجريت الجمعة الماضى، عن صدام إنجليزى- إسبانى بين ليفربول وريال مدريد، ما أفرز الكثير من الأخبار الخاصة المتعلقة بشأن المباراة الخاصة بين محمد صلاح وسيرجو راموس، على خلفية الذكريات الأليمة التي حدثت للجناح المصرى العالمى.

من ناحية أخرى، جاء محمد صلاح على رأس اللاعبين الأفارقة المتواجدين في التشكيلة المثالية وفقًا لما أعلنته شبكة «جلوب سوكر»، وهم: السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول، وأشرف حكيمى، لاعب إنتر، وحكيم زياش، لاعب تشيلسى، والسنغالى إدوارد ميندى حارس مرمى تشيلسى. ومازال التصويت جاريًا لاختيار ظهير أيسر ولاعبين في منطقة الوسط.