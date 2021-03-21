شكرا لقرائتكم خبر عن أبريل الحاسم.. 3 مواجهات نارية تُحدد مصير زيدان مع ريال مدريد (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيكون فريق ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، خلال شهر أبريل المُقبل أمام منعطف هام في مسيرة الفريق في الموسم الحالي، إذ تنتظره العديد من المواجهات الهامة، سواء على الصعيد المحلي «الليجا »، أو الأوروبي «دوري الأبطال».

وأسفرت القرعة عن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول، في تكرار أيضًا لنهائي عام 2018، الذي انتهى لصالح الملكي (3-1)، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 6 أبريل المُقبل على أرضية ملعب الفريدو دي ستيفانو، بينما تُلعب مباراة العودة يوم الأربعاء 14 من الشهر نفسه على ملعب أنفيلد.

وشهد هذا الموسم تراجع أداء ريال مدريد وتذبذب في النتائج بشكل كبير للغاية، لكنه على رغم من ذلك نجح الميرينجي في الحفاظ على مستوى أدائه في المباريات الكبرى، أو "النهائيات" كما يُحب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يقول.

زيز صاحب الـ 48 عامًا أصبح مُستعدًا للقتال من أجل حلم التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والليجا، لكن عليه الوصول إلى ذروة الأداء ثلاثة مرات في ثمانية أيام إذا أراد لوس بلانكوس القيام بذلك. خلاف ذلك، يخاطر زيدان بعدم ترك أي شيء يلعب له بحلول منتصف أبريل.

الثلاثاء 6 أبريل، ستشهد مباراة الذهاب أمام ليفربول، ثم يزور برشلونة ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم السبت 10 من الشهر نفسه، ثم مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء 14 أبريل.

حتى الآن هذا الموسم، نجح ريال مدريد بالفعل في إنقاذ نفسه في دوري أبطال أوروبا بعد بداية سيئة لمرحلة المجموعات من خلال استبداله بحلول ديسمبر وتصدر لوس بلانكوس المجموعة الثانية. ومع ذلك فإن المُنافسين لم يكونوا بالقوة المطلوبة بالمقارنة بفريقي ليفربول وبرشلونة.

في ذلك الوقت، هزمتان متتاليتان أمام ألافيس وشاختار دونيتسك الأوكراني، وترك الفريق والمدرب معلقين بخيط رفيع. خيط تم استخدامه لنسج الانتصارات ضد إشبيلية وشاختار وأتلتيكو مدريد في عشرة أيام فقط حتى أصبح حبلًا استطاع ريال مدريد التمسك به مرة أخرى.

وقال زيدان للصحافة عندما علم بالتعادل "نعرف من هم ليفربول وهم مثلنا، كنا على حافة الهاوية لكننا أحياء في كلا المسابقتين.

يحتل رجال المدرب الألماني يورجن كلوب حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي نهاية الأسبوع الذي يلعب فيه ريال مدريد مع برشلونة، سيواجه ليفربول أستون فيلا في سعي الفريق لتحقيق الانتصار من أجل محاولة الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

قبل كل ذلك، سيخوض ريال مدريد مباراتين - سيلتا وإيبار - بالإضافة إلى ثلاثة مباريات للمنتخب الإسباني. وسيتعين على زيدان الدعاء حتى لا يتعرض أي لاعب بالفريق إلى الإصابة رفقة منتخب بلاده.

إذا وصل ريال مدريد إلى المباراة الأولى أمام ليفربول بالتشكيلة الكاملة، فإن الشك سُيخيم على الكلاسيكو، كما حدث في ديسمبر. هل ستتم عملية التدوير أمام برشلونة؟ أم أن زيزو يُقرر إشراك اللاعبين الأساسيين في جميع المباريات الثلاثة ؟.

كانت آخر مرة لعب فيها ريال مدريد مباراة كلاسيكية قبل مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/19، وفي الواقع كانت هناك مباراتان. الأولى كانت كوبا كلاسيكو، حيث خسر فريق سانتياجو سولاري 3-0، وبعد ثلاثة أيام حقق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي الفوز 1-0 في الدوري.

مع هذا الخيار، وبدون سيرجيو راموس في الفريق، دمر أياكس أمستردام الهولندي ريال مدريد، حيث فاز عليه 4-1 على ملعب برنابيو، لذلك يجب علينا جميعًا الانتظار لمعرفة إذا ما سيكون أسبوعًا جيدًا أو سيئًا لعشاق الميرنجي.