شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يصل عمان ويقود مران الاتحاد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل حمزة الجمل إلى سلطنة عمان، لتولي مهمة تدريب فريق الاتحاد العمانى، فيما تبقى من الموسم الحالي، بعد رحيل المدير الفنى العمانى أحمد سالم.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع حمزة الجمل، لمدة موسمين، خلفا للعماني أحمد سالم.

وحظى حمزة الجمل باستقبال مميز في مطار عمان، حيث استقبله علوي باعمر المشرف العام على الفريق، ومن المنتظر أن يخوض حمزة الجمل مرانه الأول غدا مع فريق الاتحاد، ويأمل مسؤولو الاتحاد العمانى في تصحيح مسار الفريق، والمشاركة في البطولة القارية الموسم المقبل، والحصول على لقب الدورى، خصوصا أن المنافسة مازالت قائمة، حيث يحتل الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري العماني الممتاز، برصيد 12 نقطة.

وكان المدير الفني السابق للاتحاد، العماني أحمد سالم، قد استقال من منصبه قبل أيام بسبب انشغاله بدورة تدريبية في قطر.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مجلس إدارة الاتحاد تعاقد مع المدرب حمزة الجمل، وجهازه الفني لمدة موسمين، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم».

ويملك حمزة الجمل خبرة كبيرة في الملاعب العمانية، حيث سبق له أن تولى تدريب فريقي ظفار، والنصر الذي حقق معه سابقا بطولة الكأس.