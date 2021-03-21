شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج ودونجا يقودان تدريبات المقاصة لحين قدوم مدرب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود طارق حجاج مدرب المقاصة وإسلام عادل "دونجا" مدير شئون اللاعبين تدريبات فريق الكرة بالمقاصة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لتدريب الإسماعيلي في الفترة الأخيرة.

ويبحث مسئولو المقاصة التعاقد مع أكثر من مدرب لتولى قيادة الفريق أبرزهم محمد عودة ومحمد عبد العظيم وأحمد العجوز، من أجل خلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق الفيومي حتى نهاية الموسم الحالي، لإكمال المسيرة مع المقاصة.

وعقد مسئولو نادى الإسماعيلي، جلسة مع نظرائهم في نادي المقاصة استمرت حتى الثالثة صباح اليوم الأحد من أجل فك الارتباط بين إيهاب جلال والفريق الفيومي ليتسنى له الانتقال لتدريب الدراويش، وكانت الجلسة في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي، حيث طلب مسئولي الاسماعيلي حجز قاعة في الفندق لفرض حالة من السرية وعدم الإعلان عن أية تفاصيل قبل تقديم إيهاب جلال في مؤتمر صحفي.

وحضر من الإسماعيلي كلا من أحمد عثمان نائب مدينة الإسماعيلية وعماد سليمان المشرف على الكرة ومحمد الكلية أمين الصندوق ومحمد إسماعيل المدير المالي، ومن المقاصة كلا من وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة وخالد شيتا المدير المالي وإسلام عادل مدير شئون اللاعبين، وتامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال فيما انضم جلال للجلسة بعد إنهاء الاتفاق على تفاصيل فك ارتباطه بالمقاصة من أجل توقيع العقود ورحل بعدها مغادرا الفندق.

وحصل مسئولو نادى المقاصة على شيكين الأول بقيمة مليون جنيه مستحق الدفع فورا والثاني بنفس القيمة المالية مستحق الدفع بعد شهر، قبل أن يحصل على موافقة المقاصة، من أجل إصدار قرار بإقالة جلال حتى يتسنى له التمكن من تدريب الإسماعيلي وفقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة التي تمنع المدرب من تدريب نادي آخر في نفس الموسم حال الاستقالة من النادي الذي كان يدربه.

وانفرد مسئولو النادي الإسماعيلي ببعضهم بعد إنهاء الاتفاق مع المقاصة من أجل الاتفاق على بنود العقد الجديد لايهاب جلال والذي شهد ادراج العديد من البنود التي تمكنه من الانفراد بتولي الأمور الفنية للدراويش بشكل كامل بدون تدخل أي مسئول داخل النادي.