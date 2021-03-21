شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبدأ معسكره المفتوح باستاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق ظهر اليوم معسكر المنتخب الأولمبي على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن برنامج إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل. وبدأ المعسكر بمحاضرة من شوقي غريب المدير الفني لجميع اللاعبين فى حضور أعضاء الجهاز الفني مطالبا كل اللاعبين بالالتزام داخل وخارج الملعب، مع شرح ظروف المعسكر الحالي، ووجه غريب الشكر للأجهزة الفنية وإدارات الأندية لتعاونها مع المنتخب الأولمبى.



المنتخب الأولمبى يبدأ تدريباته بالجرى



شوقى غريب مع اللاعبين



المنتخب الأولمبى



شوقى غريب مع حراس المرمى



شوقى غريب وجهازه

وكان مقررا خوض وديتين للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب المدير الفني، أمام منتخب جنوب أفريقيا، ولكن ظروف كورونا وإجراءات الحجر الصحي تسببت في إلغاء المباراتين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات يومية مفتوحة على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يغادر اللاعبون بعدها عائدين لمنازلهم دون التقيد بالمبيت بفندق الإقامة.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبي كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندرى – محمود نبيل – فوزي الحناوى – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.