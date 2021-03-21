شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل مع القناة 1/1 ودياً بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإنتاج الحربى مع القناة بنتيجة 1/1 فى اللقاء الذى أقيم منذ قليل بمعسكره المغلق بالإسماعيلية استعداداً لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها 2 أبريل المقبل باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى قد فاز فى أولى ودياته على مصر المقاصة بهدفين دون رد والتى أقيمت بالقاهرة قبل السفر لمعسكر الإسماعيلية.

واتفق الجهاز الإدارى للإنتاج الحربى بقيادة خالد مهدى على ثلاث مباريات ودية مع القناة والإسماعيلى والطلائع خلال فترة توقف الدوري التى يتطلع فيها لتدشين خطة انتفاضة جديدة للفريق، لتوديع مراكز القاع بجدول الدوري، حيث يلاقى القناة اليوم الأحد، ثم يلاقى الإسماعيلى غداً الاثنين، وتقام الوديتان بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، ويختتم ودياته بمواجهة الطلائع في 24 مارس بالقاهرة.

ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مواجهتين وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

وعقد خالد مهدى مدير الكرة فى الإنتاج الحربى اجتماعاً مع لاعبى فريقه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى معسكرهم المغلق بالإسماعيلية، مشدداً على ضرورة عدم خلع الكمامة وتفادى الجلسات المزدحمة بينهم حتى لا يتكرر السيناريو الذى واجه الإنتاج الحربى فى فترة إعداد الموسم الماضى حينما أصيب 18 لاعبا بكورونا فى معسكره المغلق بشرم الشيخ، بجانب إصابة مختار مختار مدرب الفريق وقتها.

وقرر أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى استبعاد الثنائى محمد شوقى غريب وحسن ياسين لاعبى الفريق من السفر لمعسكر الإسماعيلية، حيث فضل الجهاز الطبى للإنتاج استكمال محمد شوقى غريب برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى بالقاهرة، بجانب منح حسن ياسين راحة لمدة 5 أيام بعد معاناته من كدمة بالضلوع فى مواجهة الاتحاد السكندرى، وباستثناء محمد شوقى غريب وحسن ياسين قرر كشرى اصطحاب كل لاعبيه للمعسكر المغلق.

ويرغب كشرى فى تنفيذ فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.