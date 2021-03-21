شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فريد سميكة بطل غطس حقق ميداليتن فى دورة أولمبية واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريد سميكة من أقدم لاعبى السباحة الأولمبيين، حيث شارك فى دورة الألعاب الأولمبية فى أمستردام بهولندا عام 1928، وحقق وقتها ميداليتين، فضية فى السلم الثابت، وبرونزية فى السلم المتحرك، وكان من المفترض أن يتوج بالذهبية وفوجئ بتتويج لاعب أمريكى بالذهبية، بينما توج هو بالفضية .

ولد سميكة عام 1907 بالإسكندرية، وبعد رحلة قصيرة أعلن اعتزاله عام 1932 وهو فى قمة تألقه بعد التتويج بلقب بطولة العالم للغطس التى اقيمت فى نفس العام .

سافر فريد سميكة إلى الولايات المتحدة ليقدم عروضا تشجع الشباب على ممارسة هذه الرياضة، واقتحم عالم هوليوود، وشارك فى عدة اعمال فنية مثل طرازان وما وراء البحار

ونظرا للألقاب و البطولات التى حققها، من بينها بطولة العالم للغطس عام 1932، تم إطلاق اسمه على أحد شوارع مصر الجديدة وهو شارع شهير حتى وقتنا هذا .