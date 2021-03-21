الامارات | عاجل.. حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الرياضة السعودية الأحد حلّ مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، على خلفية شكوى مقدمة من أحد أعضائه، وتكليف الدكتور عبد الله الدخيل تسيير أعمال النادي إلى حين انتخاب مجلس جديد.

كما قررت الوزارة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا القرار جاء: "بعد النتائج التي توصلت إليها التحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 9 مارس الجاري ، وما تضمنته الشكوى من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية".

وأضافت الوزارة :"تقدُّم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، لذلك قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية للتحقق مما أشير إليه، وتقصي الحقائق والموضوعات ذات الصلة، وأخذ إفادة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت بتاريخ 17 مارس الجاري".

وذكرت الوزارة أنه تبين من خلال التحقيقات وجود عدد من المخالفات وهي عدم تعامل رئيس مجلس إدارة النادي مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس، ما أدى إلى نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني المحدد في المادة (18/1) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأضافت أن رئيس مجلس إدارة النادي تجاوز صلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي، دون مراعاة للإجراءات النظامية اللازمة.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي وقع لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية.

كما أكدت أن رئيس مجلس إدارة النادي لم يتجاوب مع مخاطبات الوزارة الموجهة له بشكل متكرر، وعدم الرفع بالمستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما تقتضيه اللوائح ذات الصلة بالإضافة لنشر النادي لقراراتٍ مسندةٍ إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس بشأنها وفق الآلية النظامية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news