شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات بيرلو تثير غضب إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدى إنتر ميلان استيائه من تصريحات أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، بشأن إصابات كورونا لدى النيراتزوري.

وكانت اختبارات كورونا كشفت عن 5 إصابات في صفوف إنتر خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في تأجيل لقاء إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن مسؤولي إنتر منزعجون من وصف بيرلو للإنتر بـ«المحظوظ»، بسبب تأجيل لقاء الفريق مع ساسولو، واحتفاظه

باللاعبين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر يرى أنه من السيء للفريق تأجيل مباراة ساسولو، بالإضافة إلى عدم تأكد النادي من إمكانية الاحتفاظ باللاعبين خلال التوقف الدولي.

يذكر أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، يقاوم فكرة انضمام اللاعبين إلى المنتخبات خلال التوقف الدولي، ويفضل بقاءهم داخل الحجر الصحي.