شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم يوقّع لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع جورجينيو فينالدوم لاعب فريق ليفربول عقدا مبدئيا مع برشلونة ينتقل بموجبه بشكل حر هذا الصيف، ليصبح أولى صفقات خوان لابورتا الرئيس الجديد للبارسا في ظل سياسة التدعيم الجديدة لبناء فريق قوى في الموسم المقبل.

وينتهي عقد لاعب الوسط الهولندي مع الليفر هذا الصيف ولم يجلس النادي الإنجليزي معه للتفاوض بشأن تجديد العقد، ما يعني أن اللاعب سيصبح حرًا في الانتقال لأي وجهة يشاء اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

وتوصل اللاعب بالفعل لاتفاق مع برشلونة ووقع عقدا مبدئيا مع البلوجرانا ليصبح أول صفقة يجريها النادي الكتالوني في عهد الرئيس الجديد خوان لابورتا، حسبما أفادت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.

كان فينالدوم قد وصل الريدز في 2016 قادما من نيوكاسل مقابل 25 مليون يورو، وهو أحد ناشئي سبارتا روتردام، ومنه إلى فاينوورد ثم بي إس في آيندهوفن، قبل أن يشد الرحال إلى إنجلترا.

ولعب الهولندي هذا الموسم 40 مباراة تحت قيادة يورجن كلوب، أحرز خلالها 3 أهداف.