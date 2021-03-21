شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكرم رونالدو بعد حصوله على لقب أفضل هداف في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أندريا أنيلي، رئيس نادي يوفنتوس، على تكريم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف الفريق، بعدما أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

رونالدو وصل لهذا الإنجاز بعد تسجيله ثلاثية في شباك كالياري، ليصل إلى الهدف رقم 770، ويكسر رقم الأسطورة البرازيلي بيليه.

وقبل انطلاق مباراة يوفنتوس وبينيفنتو، حرص أنيلي على النزول لأرض الملعب وتكريم رونالدو من خلال منحه قميص يوفنتوس يحمل رقم 770، وهو عدد أهدافه حتى الآن.

وكان الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قد أعلن عن تشكيلة الفريق لمواجهة بينفينتو، عصر اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي «كالتشيو».

وفي ظل غياب ساندور الظهير الأيسر للسيدة العجوز، قرر بيرلو الاعتماد على بيرنارديسكي بديلًا للبرازيلي، ويقود الهجوم كريستيانو رونالدو وموراتا.

وجاءت تشكيلة اليوفي كالتالي:

«تشيزني، دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، بيرنارديسكي، كييزا، آرثر، رابيو، كولوسيفسكي، موراتا ورونالدو».

في المقابل، جاءت تشكيلة بينفينتو كالآتي:

«مونتيبو، كالديرولا، باربا، تويا، إمبورتا، هيتماج، فيولا، لونيتا، فولون، جايش، لابادولا».