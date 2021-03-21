شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: أسامة نبيه يتغيب.. وقرار مهم من اللجنة المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جانبا من التدريبات البدنية قبل انطلاق تدريب اليوم بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات، وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات خلال الفترة الحالية، وطالب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.

كما خاض رباعي حراسة مرمى الفريق، محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس. وقام مدرب الحراس بالتركيز على تدريبات سرعة رد الفعل وقام بتوجيه الحراس أثناء التدريبات وتصحيح الأخطاء.

كما تغيب أسامة نبيه المدرب العام للفريق عن تدريب الفريق اليوم؛ بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لإخطاره بغيابه عن التدريب، وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته.

فيما انتظم لاعبو فريق الزمالك الدوليون في معسكري المنتخبين الأول والأولمبي اليوم، ويضم المنتخب الأول خماسي الزمالك «محمود جنش وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو».

ويرتبط المنتخب بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.

في سياق متصل فإن المنتخب الأولمبي يضم ثلاثي الزمالك «أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل».

من ناحية أخرى، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر لمواجهة منافسه المولودية.

وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها في توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام في الجزائر.