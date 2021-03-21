شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: أسامة نبيه يتغيب.. وقرار مهم من اللجنة المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جانبا من التدريبات البدنية قبل انطلاق تدريب اليوم بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.
فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات، وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات خلال الفترة الحالية، وطالب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.
كما خاض رباعي حراسة مرمى الفريق، محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس. وقام مدرب الحراس بالتركيز على تدريبات سرعة رد الفعل وقام بتوجيه الحراس أثناء التدريبات وتصحيح الأخطاء.
كما تغيب أسامة نبيه المدرب العام للفريق عن تدريب الفريق اليوم؛ بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لإخطاره بغيابه عن التدريب، وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته.
فيما انتظم لاعبو فريق الزمالك الدوليون في معسكري المنتخبين الأول والأولمبي اليوم، ويضم المنتخب الأول خماسي الزمالك «محمود جنش وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو».
ويرتبط المنتخب بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.
في سياق متصل فإن المنتخب الأولمبي يضم ثلاثي الزمالك «أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل».
من ناحية أخرى، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر لمواجهة منافسه المولودية.
وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها في توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام في الجزائر.
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