شكرا لقرائتكم خبر عن «شطورة» إلى دور الثمانية ببطولة دوري مراكز الشباب بالفوز على «شبرا ملس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق مركز شباب شطورة «بطل محافظة سوهاج» إلى دور الثمانية في بطولة الجمهورية لدوري مراكز الشباب بعد تغلبه على فريق مركز شباب شبرا ملس بطل محافظة الغريبة.

وجاءت نتيجة المباراة 5 أهداف مقابل 4 بعد الاحتكام للركلات الترجيحية من نقطة الجزاء، وأحرز لشطورة عبدالله مدحت ومحمد العنصوري وأسامة الفحار وأحمد ماهر، واختتم على يوسف الضربة الخامسة.

وأقيمت المباراة على استاد مدينة المنيا الجديدة وانتهت بالتعادل بنتيجة 3 أهداف لكل فريق بعدما كان شطورة متقدما بـ 3 أهداف مقابل لا شىء حتى منتصف الشوط الثاني.

مركز شباب شطورة

مركز شباب شطورة