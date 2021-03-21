شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: أيمن حفنى يواصل التأهيل.. وكارتيرون يصحح أخطاء اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق اليوم، ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا خاصا للاعب؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
فيما شارك يوسف أوباما لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذي خاضه بالأمس في صالة الجيمانيزيوم بالنادي. وكان اللاعب يعاني من إجهاد عضلي، وخضع لتدريبات تأهيلية بالأمس قبل أن يشارك في تدريبات الفريق اليوم بصورة طبيعية.
وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة قوية بين لاعبي الفريق خلال تدريب اليوم.
وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين في منتصف الملعب، وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تثبيت موعد تدريب الفريق ليكون في الحادية عشرة صباحا يوميا على ملعب النادي، جاء قرار المدير الفني بعد تقديم موعد التدريبات في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة.
من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٦ مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.
وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد طلب من الجهاز الإداري الاتفاق على خوض مباراة ودية في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.
ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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