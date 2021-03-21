شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: أيمن حفنى يواصل التأهيل.. وكارتيرون يصحح أخطاء اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق اليوم، ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا خاصا للاعب؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

فيما شارك يوسف أوباما لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذي خاضه بالأمس في صالة الجيمانيزيوم بالنادي. وكان اللاعب يعاني من إجهاد عضلي، وخضع لتدريبات تأهيلية بالأمس قبل أن يشارك في تدريبات الفريق اليوم بصورة طبيعية.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة قوية بين لاعبي الفريق خلال تدريب اليوم.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين في منتصف الملعب، وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تثبيت موعد تدريب الفريق ليكون في الحادية عشرة صباحا يوميا على ملعب النادي، جاء قرار المدير الفني بعد تقديم موعد التدريبات في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٦ مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد طلب من الجهاز الإداري الاتفاق على خوض مباراة ودية في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.