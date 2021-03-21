شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الزمالك.. حل مجلس إدارة النصر السعودي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، وتشكيل لجنة معينة لإدارة شؤون النادي يقودها عبدالله الدخيل.

وكتب الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في السعودية: «وزارة الرياضة تصدر قرارًا بحل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين».

وجاء قرار حل مجلس إدارة النصر لعدة أسباب، تم اعلانها في بيان رسمي في مقدمتها عدم تعامل السويكت مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بصورة نظامية، كذلك اتخاذ رئيس النصر قرارات فردية دون مشاورة أعضاء مجلسه، وكذلك توقيعه على شيكات مالية دون رصيد.

بقى أن نذكر أن وزارة الشباب والرياضة في مصر قررت حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي ترأسه مرتضى منصور، نهاية نوفمبر من العام الماضي، بسبب وجود مخالفات مالية.

بيان حل مجلس إدارة النصر السعودي