شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الزمالك يختتم استعداداته للقاء الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكره السلة رجال بنادي الزمالك تدريباته على صالة النادى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الاثنين المقبل على صالة الشاطبي بالإسكندرية.

وتعد مواجهة الاتحاد السكندري هي مباراة القمة للعبة بين الفريقين الأكثر تتويجا ببطولات السلة في مصر، وتتمتع دائما مواجهات الفريقين بالندية، والإثارة، وسوف تغادر حافلة الفريق متوجهة إلى الإسكندرية للمواجهة غدا، والمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.

وقاد المدير الفنى أجوستى بوش تدريبات الفريق لتنفيذ بعض الخطط التدريبية الجديدة؛ نظرا لكثرة إصابات لاعبي الفريق المتمثلة في عمر هشام، ومحمد حجازي، وهيثم السحرتي، وأدهم عصام، والذين يعانون من إصابات مختلفة.

ويقود الفريق فنيا الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب، وسميرة جودة وإداري الفريق مصطفى محسن.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 15 نقطة من 8 مباريات.