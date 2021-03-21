شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية وتردد مكسبي العامة المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتشر البحث على محرك بحث جوجل عن تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية وأيضًا تردد قناة مكسبي العامة وذلك بعد عدد من المشاكل والتوقفات التى واجهت القناتين خلال الشهر الماضي، وأعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تغيير التردد نتيجة الأعطال التى شهدتها القناتين.

أعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تردد قناة مكسبي سبورت الجديد بعد عودتها إصلاح العطل الفني الذى حدث خلال التشغيل التجريبي والتردد هو كما يلي:

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

تعرضت قناة مكسبي العامة أيضًا لعطل فنى خلال الفترة الماضية، ونقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي العامة بعد إصلاح الخلل الذى أصاب القناة، وتردد قناة مكسبي هو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

يبحث الكثيرون من عشاق متابعة الرياضة عن تردد قناة مكسبي سبورت لمشاهدة أهم الأحداث الرياضية الهامة التى تنقلها القناة ومنها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الأوروبي ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتقوم قناة مكسبي العامة بنقل الأفلام والمسلسلات المسرحيات كما تقوم بنقل المصارعة الحرة، وتوقفت عن نقل المباريات الرياضية بعد تشغيل قناة مكسبي سبورت الجديدة.

وليس من المعلوم لدينا مدي قانونية نقل القناة للمباريات التى هي بالطبع مملوكة حصريًا لقنوات أخري، وهل هناك اتفاق قانوني لنقل تلك المباريات من عدمه، ولم يتسن لنا معرفة وجود أي اعتراض من الجهات مالكة حق البث الحصري على نقل القناة لتلك المباريات أم أن ذلك باتفاق بينهم.

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تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية وتردد قناة مكسبي العامة المفتوحة