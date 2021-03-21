شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري لـ«لمصري اليوم»: الجماهير تُحمِّل صلاح والمحترفين مسؤولية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إن الانسجام التام يحدث خلال التجمعات لفترات طويلة، مضيفًا أن المنتخب يضم عدد من المهاجمين الجيدين كما أنه يعرف أحمد ياسر ريان بشكل جيد.

وأردف: «أحمد ياسر ريان خامة طيبة، وأعرفه من الأهلى، وأنا أول من صعَّده للفريق الأول، وكل مرحلة يكون فيها عدل فى الاختيار، وأحمد ياسر يسير بشكل جيد مع سيراميكا، وإصابة كوكا فتحت الفرصة للاعب ليبقى موجودًا، وأؤكد أن أحمد ياسر قريب، وباب المنتخب مفتوح لكل لاعب، ولازم كل لاعب يستعد ويركز ويعطى أقصى حاجة عنده فى ناديه علشان لما تأتى الفرصة يكون جاهز».

وقال «البدرى»: «مش عاوزين نتكلم على الانسجام كتير لأنه يحتاج إلى وقت، ولا يعنى ذلك غياب الانسجام، لكن الانسجام التام يحدث خلال التجمعات لفترات طويلة، ونحن سنخوض مواجهتين خلال أربعة أيام، ومن الممكن خلال إجراء المسحة أن نفقد لاعبًا أو اثنين، وكل هذا فى الحسابات والاختيارات».

وتابع: «رسالتى للمحترفين أنهم بيأدوا بشكل كويس وعليهم دور كبير جداً، لأن المحترف تنظر له الجماهير نظرة أخرى، وتُحمّله مسؤولية كبيرة، والمحترف مطالب بشكل وأداء مع المنتخب، لكن كل لاعب فى القائمة عليه مسؤولية، وعندنا هدف أننا نعود من كينيا بنتيجة إيجابية».

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض أول مران اليوم الأحد في ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.