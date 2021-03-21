شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري لـ«المصري اليوم»: لا أعرف المجاملات.. وأنا أسعد شخص بتألق مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إنه لا يعرف المجاملات في اختيارات المنتخب كما أنه أسعد شخص بتألق مصطفى محمد

أكد على أن الحديث عن تقييمه لمصطفى محمد أصبح مستهلكًا، خاصة أنه تحدث أكثر من مرة عن أهمية تواجده فى قيادة هجوم الفراعنة وأن الجهاز الفنى للمنتخب كان على تواصل دائم معه خلال مشاركته مع جالاتا سراى، مشيرًا إلى أنه أسعد شخص بتألق مصطفى محمد.

وأضاف المدير الفنى للمنتخب: «أحب دائمًا حماس ورغبة اللاعب فى أن يكون موجودًا بشكل إيجابى ومؤثر، سواء مع فريقه أو المنتخب، وأعترف بأن أزمة كورونا جعلت هناك صعوبات، وتسببت فى طول فترة الدورى»، وأوضح «البدرى» أنه لا يعرف المجاملات فى اختيارات اللاعبين، ودائمًا يتساءل: لمصلحة من يمكن أن يجامل؟ هل على مصلحة المنتخب أم على مصلحته هو كمدير فنى يريد أن يظهر المنتخب فى أفضل صورة؟ وشدد على أن اختياراته دائمًا عادلة، وأوضح أن نظرة الجهاز الفنى للاعب تختلف عن نظرة المحللين والجماهير، خاصة أن الاختيارات تتعلق بشخصية اللاعب وتعبه وعطائه، وأكد أن الباب مفتوح دائمًا لكل من يتسم بهذه الصفات، وتكون عنده رغبة حقيقية لتمثيل مصر.

وشدد «البدرى» على أنه يقدر غضب بعض اللاعبين لعدم انضمامهم، وينظر إلى الأمر على أنه شىء إيجابى فى إطار حماسهم ورغبتهم فى تمثيل منتخب بلادهم.

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض أول مران اليوم الأحد في ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.