شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري لـ«المصري اليوم»: المنتخب جاهز واختياراتي عادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم »، أن الجولة المقبلة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية هى الأهم، ويخوض خلالها الفراعنة مواجهتين أمام كينيا وجزر القمر.

وقال: «المواجهتان ليستا سهلتين، ورغم أن المنتخب يخوضهما متصدرًا المجموعة إلا أنه درس المنافسين بصورة جيدة للتعرف على نقاط القوة والضعف».

وتابع: «منتخب كينيا يمتلك العديد من المحترفين والعناصر القوية»، موضحًا أن المواجهة لن تكون سهلة لأن المنافس يتطلع إلى استغلال فرصة اللعب على أرضه والحفاظ على حظوظه فى قطع بطاقة التأهل، بالإضافة إلى أن كافة المنتخبات الأفريقية التى تلعب أمام منتخب مصر تقدم أفضل ما لديها».

وشدد «البدرى» على أن المنتخب جاهز ولاعبيه على أتم الاستعداد من أجل تحقيق الهدف الأول لنا وهو الصعود لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد أنه تحدث أكثر من مرة عن أن ضغط المباريات يجعل اللاعبين يشكون الإجهاد، وهو ما جعل الجهاز الفنى يفضل تأجيل المعسكر 24 ساعة لإراحة اللاعبين، خاصة فى الأهلى والزمالك وبيراميدز، الذين خاضوا مع فرقهم مواجهات أفريقية.

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض أول مران اليوم الأحد في ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.