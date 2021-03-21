شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي اليوم.. جواريولا يغادر الفريق السماوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ببلوغ المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، من خلال الحصول على إجازة لعدة أيام على الأقل.

وفاز سيتي على مضيفه إيفرتون بهدفين في آخر 10 دقائق سجلهما الألماني إلكاي جوندوجان والبلجيكي البديل كيفين دي بروين، ليصعد سيتي إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1932.

ومع انطلاق فترة التوقف الدولي سيحصل جوارديولا على وقت مستقطع، قبل العودة للتخطيط للمرحلة المقبلة، التي يسعى خلالها للمنافسة على ألقاب البطولات الأربع التي يشارك بها الفريق.

وأوضح جوارديولا: في هذه الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة لن أفكر في كرة القدم أو أشاهد مباريات، ثم في نهاية الأسبوع الأول والأسبوع الثاني سنبدأ الاستعداد لمواجهة ليستر ومواجهة بوروسيا دورتموند في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

واحتفل مانشستر سيتي الإنجليزي بتسجيل أكثر من رقم قياسي جديد، بعد التغلب على مضيفه إيفرتون 2 / 0 السبت 20/3/2021، في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي أنه سجل رقما قياسيا جديدا في تاريخه بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه، وذلك في كل المسابقات.

وحطم مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، الرقم القياسي الذي كان الفريق قد سجله تحت قيادة جو رويل بين يناير وسبتمبر 1999.

وأضاف النادي أنه حقق 14 انتصارا متتاليا خارج ملعبه وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي وعلى المستوى المحلي أيضا.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فاز بهدفين نظيفين على إيفرتون خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل الفريق السماوي لنصف النهائي.

ونجح مانشستر سيتي في قتل اللقاء قبل نهاية الشوط الثاني بخمس دقائق، وسجل جوندوجان هدف التقدم عند الدقيقة 85، ثم أضاف دي بروين الهدف الثاني عند الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني، لينتهى اللقاء بفوز السماوي ويقابل فريق ساوثهامبتون في دور نصف النهائي بعد فوزه على بورنموث بثلاثية نظيفة.