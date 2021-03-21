شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة الأهلي السابق يهاجم أحمد الطيب «أصبح قدرًا ومقدرًا على المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم المنتج محمد العدل ورئيس قناة النادي الأهلي السابق، المعلق الرياضي أحمد الطيب وذلك بعدما أعلن عن اختياره للتعليق على مباراة منتخب مصر وكينيا.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أصبح قدرا ومقدرا على المصريين جميعا، أحمد الطيب معلقا على مباراة مصر وكينيا».

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وعلى جانب آخر، قرّر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، فتح مران المنتخب غدًا الإثنين لوسائل الإعلام لحضور أول ربع ساعة من المران.

وينطلق المران في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

فيما أجرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس «كورونا المستجد» فور تجمعهم بمقر فندق الإقامة، وذلك تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا.

وخضع جميع أفراد البعثة التي يترأسها المهندس أحمد مجاهد للمسحة وتحاليل الدم للاطمئنان على سلامة الجميع قبل بدء أول مران للفريق مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي ٢٥ و٢٩ الشهر الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتواجد جميع اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار باستثناء المحترفين، المنتظر وصولهم اعتبارا من بدء موعد الأجندة الدولية.

أسندت إدارة قنوات «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره الكيني، للمعلق أحمد الطيب.

ويحل المنتخب المصري ضيفاً على نظيره الكيني في نيروبي، في السادسة من مساء الخميس المقبل، بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

ويقوم الثنائي وائل جمعة وهيثم فاروق بتحليل المباراة خلال الاستوديو الذي سيقدمه الاعلامي أحمد فؤاد.

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره جزر القمر.

وسيلاقي المنتخب المصري منافسه جزر القمر بالقاهرة عقب العودة من كينيا وبالتحديد يوم الاثنين التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وكان المنتخب المصري، بقيادة مديره الفني حسام البدري، قد استهل مشواره بالتصفيات بالتعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر، ثم تحقيق انتصارين على حساب نظيره التوجولي.