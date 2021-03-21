شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاقد تشيلسي معه.. لاعب فيورنتينا يروى انطباعه الأول عن محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإيطالي اليساندرو ديمانتي، نجم منتخب الأزوري، ولاعب فيورنتينا السابق، عن إنطباعه الأول ولاعبي «الفيولا» بشأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وحقق محمد صلاح نجاحًا كبيرًا عند إنتقاله إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة من تشيلسي، وحقق نجاحًا كبيرًا مع الفريق، قبل الإنتقال روما.

وقال ديامانتي، في تصريحات أبرزها موقع- ليفربول إيكو -: «لم يكن أحد يعرف محمد صلاح عندما جاء لأول مرة إلى فيورنتينا، لأنه لم يكن يلعب كثيرًا مع تشيلسي».

وأضاف: «لم يقدم أداء جيدا في أول مران له مع فيورنتينا، ما جعل الجميع يفكر كيف يمكن لتشيلسي التعاقد مع هذا اللاعب؟ ربما لهذا السبب جاء إلى فيورنتينا!».

وتابع: «لقد ظهر أنه لاعبا عاديا في جلسة التدريب الأولى، رغم أننا توقعنا أن يقدم ما هو أفضل».

وواصل: «خاض محمد صلاح أول مباراة على ملعبنا ضد أتالانتا، وشارك في آخر 30 دقيقة وسجل هدفًا، ثم بدأنا نتحدث في الفريق بأنه سريع ويركض بشكل جيد».

وأكمل: «بعد أسبوعين مع الفريق، بدا لنا أن صلاح لاعب رائع، لقد كان سريعًا ويسجل ويراوغ ولديه مهارات لا تصدق».

وختم: «لم يكن صلاح بالمستوى الذي وصل إليه الآن. لقد تحسن كثيرًا في السنوات التي تلت فترته مع فيورنتينا، ولا سيما في اللمسة الأخيرة على المرمى».