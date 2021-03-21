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الدوري الإيطالي.. التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وبينفينتو

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن .. التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وبينفينتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيلة الفريق لمواجهة بينفينتو، عصر اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي «كالتشيو».

وفي ظل غياب ساندور الظهير الأيسر للسيدة العجوز، قرر بيرلو الاعتماد على بيرنارديسكي بديلًا للبرازيلي، ويقود الهجوم وموراتا.

وجاءت تشكيلة اليوفي كالتالي:

«تشيزني، دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، بيرنارديسكي، كييزا، آرثر، رابيو، كولوسيفسكي، ورونالدو».

في المقابل، جاءت تشكيلة بينفينتو كالآتي:

«مونتيبو، كالديرولا، باربا، تويا، إمبورتا، هيتماج، فيولا، لونيتا، فولون، جايش، لابادولا».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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