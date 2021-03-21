شكرا لقرائتكم خبر عن زوجات المستبعدين من قائمة منتخب.. سلاح خفي في وجه حسام البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب إعلان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مباراتي كينيا وجزر القمر الخميس الماضي، والتي شهدت عدم انضمام الحارس المخضرم محمد عبد المنصف، لاعب وادي دجلة، والمدافع رامي صبري، لاعب فريق إنبي، ظهر نوعا جديدا من الهجوم على مدرب المنتخب الوطني.

وأصبحت زوجات اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب الوطني سلاح في وجه حسام البدري، سواء بمحض إرادة ورغبة منه، أو تعبيرا عن رأيهم الشخصي تجاه قرار حسام البدري.

وجاء رد فعل الإعلامية شيما صابر، زوجة اللاعب رامي صبري، مدافع فريق إنبي مهاجما لمدرب المنتخب ولكن بشكل لائق، وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تواجد الونش وأيمن اشرف في معسكر المنتخب منطقي جدا.. لكن لما تبقى مدافع اسمك رامي صبري عامل كل واجباتك الدفاعية والهجومية ومسجل ٥ أهداف وبتقود فريقك للمربع الذهبي ويتم استبعادك لضم أحمد أيمن منصور اللي مش بيلعب أصلا يبقي ده أمر مش منطقي !!!!".

كما وجهت الفنانة لقاء الخميسي، زوجة محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة، انتقادات حادة للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

محمد عبد المنصف وزوجته لقاء الخميسي

وقالت لقاء الخميسي عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر عقب إعلان القائمة، أنها لا تتدخل في شؤون كرة القدم وتكتفي بالمتابعة عن بعد وتشجيع زوجها لأنها تؤمن بموهبته كحارس مميز ولكن الظروف تحالفت ضده.

وأضافت: «عبدالمنصف تعرض لضغط نفسي كبير لا يتحمله أي إنسان، لكنه قاوم واستمر وأصبح أحد أقوى وأفضل حراس الكرة المصرية».

وتابعت: «ما أعلمه أن الحراس لا علاقة لهم بالعمر طالما الفورمة البدنية جيدة وهناك تألق، أوسة كان في المنتخب ودائما يلعب برجولة والراحل محمود الجوهري كان يحبه بشدة ويدعمه».

وأكدت أنها ستدلي برأيها في اختيارات المنتخب المصري، موضحة أن عدم اختيار عبدالمنصف يدل بشكل واضح على أن التقييم والاختيار ليس عادلاً ولا علاقة له باللاعب واجتهاده ومستواه، لكن هناك معايير أخرى غير مفهومة للاختيار.

وتساءلت زوجة عبدالمنصف: «متى سيكون هناك معيار للاختيارات، وتكون هذه المعايير عملية وليست عاطفية أو بالحب؟».