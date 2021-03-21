الأهلي يفاوض نجم الترجي التونسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر داخل النادي الأهلي وجود مفاوضات مع حمدو الهوني نجم هجوم فريق الترجي التونسي من أجل التعاقد معه في بداية الموسم القادم.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـ"القاهرة 24"، إن النادي الأهلي تواصل مع أحد الوكلاء وكشف رغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في التعاقد مع اللاعب الذي يرتبط مع ناديه بعقد ساري لموسمين مقبلين بخلاف الموسم الحالي".

أضاف:" بشكل مبدئي حمدو الهوني لا يمانع في الانضمام للقلعة الحمراء في الموسم الجديد،وسبق وأن جلس اللاعب مع مسئولي بيراميدز عقب مباراة فريقه مع الزمالك في دوري الأبطال بالقاهرة لكن لم يتوصل معم لأي اتفاق مادي".