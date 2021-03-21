شكرا لقرائتكم خبر عن "هانت" جاهز لتدعيم طائرة الزمالك أمام الأهلى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت إدارة نادي الزمالك إجراءات قيد المحترف الكندى ستيفن هانت، المنضم حديثا للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى، ليصبح جاهزاً للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة بعدما أصبح مقيداً فى قائمة الزمالك.

وحصل الزمالك على بطاقة اللاعب وتأكد من إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بقيده ومشاركته مع الفريق، وذلك عن طريق المدير الإداري للفريق أحمد شعلان.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب، حيث سيكون المحترف الكندي جاهزا لخوض اللقاء خاصة أنه منتظم في التدريبات الجماعية للفريق منذ وصوله ووصل لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباريات.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 29 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب، ويقود الفريق محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا، والمدير الإداري أحمد شعلان.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول غدًا الاثنين، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.