شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة الانتخابات فى نوفمبر المقبل بسبب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة إقامة الانتخابات فى شهر نوفمبر المقبل بدلا من أغسطس بسبب احتمالية انتهاء الموسم الكروى فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وعرض اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع الأخير ضغط مباريات الدورى العام وإقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين، بهدف إنهاء الموسم الكروى فى أغسطس، إلا أن الأندية رفضت وتمسكت باستمرار الدورى بشكله الطبيعى، وهو ما يجعل هناك احتمالية لاستمرار المسابقة حتى نوفمبر المقبل.

وفى حال انتهاء الموسم الكروى فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ستقرر اللجنة الثلاثية إقامة الانتخابات فى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس بداعى عدم انتهاء الموسم وتأخر تصنيف الأندية الذى على أساسه يتحدد الأندية التى لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة.

ووافق اتحاد الكرة على طلب أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها إنبى، بعدم إقامة مباريات فى مسابقة الدورى خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتى تشهد مشاركة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب.

واقترح اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع الأخير إقامة مباريات الدورى خلال الأولمبياد بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، إلا أن الأندية وعلى رأسها إنبى رفضت بشدة بداعى وجود أكثر من لاعب فى كل ناد بالمنتخب الأولمبى.

فيما طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد تكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي فى سبيل إقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، وفى المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهى التى تمثل المديونية الأكبر.

أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالى المسئولية، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.