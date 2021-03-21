7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 21 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يعلن توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر، حسام البدرى يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غداً.

الزمالك يعلن توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

تعرف على أهم متطلبات موسيماني فى الأهلي خلال الميركاتو الصيفى

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من إدارة النادي سرعة التعاقد مع ظهير أيسر للفريق، وأكد المدير الفني أن الأهلي يحتاج تدعيم هذا المركز في أقصى سرعة.

عزل لاعبى المنتخب فى غرف منفصلة لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا قرر الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، عزل جميع لاعبى المنتخب الوطنى الذى انضموا للمعسكر صباح اليوم فى غرف فردية ومنفصلة، لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون اليوم قبل خوض المران الأول فى السابعة مساء على استاد القاهرة. لجنة التخطيط تفتح ملف تدعيم حراسة مرمى الأهلي مع موسيماني قررت لجنة لتخطيط للكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعها المرتقب مع بيتسو موسيماني فتح ملف تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق خلال انتقالات الصيف المقبلة. تغيب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريب الفريق اليوم؛ الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإدارى لإخطاره بغيابه عن التدريب.

أتم مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.