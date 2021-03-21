شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك × 10 صور.. التركيز والجدية أبرز ملامح الاستعداد للقاء المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته الجماعية التى أقيمت صباح اليوم، الأحد، وجاء أبرز ملامحه الجدية والتركيز على وجوه اللاعبين، خاصة وإن الجهاز الفنى حرص على رفع معدل اللياقة البدنية.

وعكست 10 صور نشرتها الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر فيس بوك، كواليس مران اليوم، وحالة التركيز والجدية التى بدى عليها اللاعبون خلال المران.

كما خطفت ابتسامة الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، الأنظار، خلال التدريب، وقدم جميع اللاعبين مستوى مميز.

حرص الجهاز الفني على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية، وقام بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

وشهد المران تقسيمة قوية بين لاعبي الفريق، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين في منتصف الملعب، وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل فى دولة الجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ابتسامة شيكابالا



تركيز شيكابالا



صورة جماعية للاعبى الزمالك



كارتيرون



لاعبو الزمالك فى التدريب



لاعبى الزمالك أثناء عمليات الجرى



محمد أبو جبل



محمد عبد الغنى لحظة تسديد الكرة



يوسف أوباما يشارك فى التدريبات