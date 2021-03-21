شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى الحلوانى والدة حازم إمام: الشنطة الهدية الأقرب لقلبى فى عيد الأم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ماجى الحلوانى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا ووالدة نجم الزمالك السابق حازم إمام و زوجة الراحل حمادة إمام، عن كواليس عيد الأم مع أولادها.

وقالت الحلونى فى مداخلة هاتفية على تليفزيون الخليج 365، إنها كانت دائما تحب هدية الشنط، مشيرة إلى أن نجليها حازم وشقيقه أشرف إمام وزوجها كانوا يحرصون على إهدائها شنطة فى عيد الأم.

وأشارت ماجى الحلوانى، إلى أن المعجبات فى حياة نجم الزمالك حازم إمام أثناء مرحلة اللعب "جنونى"، قائلة: إن معجبات حازم إمام كانوا يحرصون على إهدائها قلوب حمراء فى عيد الأم، وأسردت موقف طريف عندما سمعت صوت غريب فى غرفته ووجدت عصفورين ضمن أحد الهدايا.

وأضافت أنها تتوقع أن ترى حازم إمام فى مناصب أكبر خلال الفترة متمنية أن يقلد منصب وزيرالشباب والرياضة يوما ما بعد نجاحة الكبيرة فى حميع محطاته.

بدأ حازم إمام مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993/1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995م.

لم يقتصر مشوار اللاعب الشاب على الأندية المحلية فقط، بل خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.

نال حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.

اعتاد حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، على ارتداء رقم 14 طوال فترة لعبه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى، حيث إنه كان يعتبره رقمه المفضل، مما أثار العديد من التساؤلات حول حبه لهذا الرقم تحديدًا.

الثعلب الصغير، منذ أن كان ناشئًا فى الزمالك وهو يتمنى أن يلعب بجوار جمال عبد الحميد، خاصةً أنه يعتبره المثل والقدوة فى صناعة وإحراز الأهداف المتنوعة بالرأس والقدمين، ولأنه كان يرتدى رقم 14، فقرر إمام ارتداء نفس القميص.