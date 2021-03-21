شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى إجراءات فسخ التعاقد مع يوفيتش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الإسماعيلى إجراءات فسخ التعاقد مع البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق لفريق الكرة، عقب اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه، وعقد مسئولو الدراويش جلسة مع المدرب البوسنى بحضور وكيله محمد عبد الجابر، تم خلالها الاتفاق على كافة المستحقات المادية ليوفيتش ليحصل عليها المدرب قبل مغادرة الإسماعيلية.

وأصر مجلس الإسماعيلى على هذه التسوية حتى لا تفاجأ بأى شكوى من المدرب البوسنى تقحم الدراويش فى نزاعات، لاسيما بعد سلسلة القضايا التى رفعها المدربون الأجانب ضد القلعة الصفراء وتسببت فى تغريم النادى ملايين الجنيهات دون داع.

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلى بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجبشيان ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسى فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلى فى الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة فى الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".















