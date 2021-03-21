شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يُخطر الزمالك بالانتظام فى التدريبات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجهاز الإدارى بانتظامه فى تدريبات الفريق غدا الاثنين، خاصة أنه سيعود إلى القاهرة مساء اليوم الأحد.

ويعود بن شرقى إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، قادمًا من المغرب بعد قضاء إجازة قصيرة مع أفراد أسرته، بعدما سمح له الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب المغرب قد اختار قائمة منتخب أسود الأطلسي في مارس الجارى بدون بن شرقي الذى كان يستعد لدخول القائمة لذا سافر لبلاده ولكنه فوجئ بعدم وجود اسمه ضمن القائمة المستدعاة.

وقرر الجهاز الفنى تثبيت موعد تدريب الفريق ليكون في الحادية عشرة صباحًا بشكل يومى على ملعب النادى بميت عقبة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الفترة الحالية وصعوة اقامة المران فى وقت الظهيرة.

ويواصل الفريق تدريباته في الفترة الحالية استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فى الوقت ذاته، تأخر وصول التونسى حمزة المثلوثى مدافع أيمن الفريق، إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، حيث كان من المقرر أن يصل اللاعب اليوم من أجل الانضمام لتدريبات فريقه.

ومن المنتظر أن يصل المثلوثى إلى القاهرة غدًا الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير، لحين التمكن من حجز طائرة للسفر من تونس إلى مصر.

ويعانى حمزة المثلوثى من إصابة فى الكاحل أدت لغيابه عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل لقاء الترجى، ومن ثم غاب عن المباراة، وقرر الفرنسى كارتيرون منح المثلوثى وأشرف بن شرقى وحميد أحداد راحة إضافية من تدريبات اليوم.