شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُكرم دراجان يوفيتش وجلسة وداع خاصة مع اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادى الإسماعيلى على تنظيم حفل تكريم، منذ قليل، بمقر النادى للبوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى السابق للفريق، ومدرب الأحمال، بحضور أحمد الدهراوى مدرب حراس المرمى وعطية صابر.

وشهد حفل التكريم أعضاء اللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وعماد سليمان المشرف على فريق الكرة، بجانب المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى.

ووجهت اللجنة الفنية، فى حفل التكريم الذى أقيم وسط حضور كافة اللاعبين بجانب أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى، الشكر على ماقدمه المدرب البوسنى من جهود كبيرة وتطور واضح بشهادة الجميع لمستوى اللاعبين رغم سوء التوفيق فى النتائج التى لازمت الفريق.

وأكدت اللجنة أن دراجان يوفيتش قدم أفضل ما لديه إلا أن غياب التوفيق كان السبب الرئيسى فى اعتذاره. وشددت اللجنة على إمكانية عودة المدرب البوسنى لتدريب الفريق فى فترة آخرى، وحرصت اللجنة على إهداء المدرب قميص ودرع النادى وسط اجواء مميزة.

من جهته، عبر يوفيتش عن بالغ شكره وتقديره لهذا التكريم، مشددا على أن اللجنة الفنية ومسئولى النادى يتمتعون باحترافية كبيرة وقادرين على إعادة الفريق لمكانته المعروفة بين الجميع.

كما ودع لاعبو الفريق المدرب البوسنى فى جلسة خاصة، متمنين له دوام التوفيق فى مسيرته التدريبية.

وأسدل الستار على رحلة البوسنى دراجان يوفيتش مع النادى الإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه بعد 48 يوماً فقط على عرش القيادة الفنية للفريق الاصفر لعب خلالها 7 مباريات بالدوري ومباراة بكأس مصر.

وحقق المدرب البوسنى انتصاراً وحيداً مع الدراويش وكان بكأس مصر على حساب لافيينا اف سى فيما انتهت مبارياته فى الدوري بالتعادل فى ثلاثة لقاءات والخسارة فى أربعة أخرى وإجمالا سجل الدراويش تحت قيادة 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف وخرج بكلين شيت فى مباراة واحدة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.







































