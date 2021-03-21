شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف موسيماني من عودة أحمد ريان للأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بمستوى بعض لاعبى الفريق المُعارين وطلب مزيداً من التقارير عنهم من أجل البت فى مصيرهم. وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الثلاثى أحمد ياسر ريان المٌعار لنادى سيراميكا وعمار حمدى المُعار للاتحاد السكندرى وأحمد عبد القادر المُعار لسموحة نال ثقة وإعجاب المدير الفنى للأهلي.

ورغم ترحيب موسيمانى بعودة الثلاثى السابق بشكل مبدئى إلا أنه أكد ضرورة استمرارهم على نفس المستوى والأداء حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرى موسيمانى أن أحمد ياسر ريان يقدم عروضا جيدة على الجانب الهجومى وسيكون إضافة كبيرة للأهلى، خاصة أنه اكتسب الخبرات التى تؤهله لقيادة هجوم الأهلى مُستقبلاً.

ويُعد أحمد ياسر ريان أحد أفضل مهاجم الدورى المحلى حالياً لذا انضم للمنتخب الوطنى الأول فى معسكره الحالى الذى يستعد لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة "الكاميرون 2022".

وأكد موسيمانى أن استمرار تألق أحمد ياسر ريان بهذا الشكل سيكون خطوة مهمة لعودة اللاعب للقلعة الحمراء الصيف المقبل.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الفنى للأهلى 10 لاعبين من الفريق فى المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية فى مارس الجارى، حيث ضم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ثمانية لاعبين من الأهلى للفريق القومى استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2022)، وهم، محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، محمد هانى ومحمد شريف، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالى كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو.

وطلب موسيمانى تقريراً من جهازه المعاون عن اللاعبين العشرة فى منتخباتهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى مشاركتهم فى المباريات الدولية خلال الفترة الحالية، وتقرير منفصل عن كل لاعب.