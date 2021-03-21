شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يتوجه من السعودية إلى كينيا للانضمام للمنتخب مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر سفر أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة إلى كينيا من السعودية مباشرة للانضمام للمنتخب الوطنى استعدادا لخوض المباراة المقرر لها 25 مارس الجارى فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

كما تتجه النية حتى الآن داخل جهاز المنتخب للدفع بأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة فى مباراة كينيا فقط، على أن يعود اللاعب للسعودية بعدها دون المشاركة فى المباراة الثانية أمام جزر القمر يوم 29 مارس الجارى بالقاهرة.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

ويدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا يفكر الجهاز الفنى جدياً فى اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.