شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب قبل السفر إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

س: كم لاعبا فى معسكر المنتخب فى اليوم الأول؟

ج: انضم حتى الآن 24 لاعبا من أصل 28 وقع عليهم الاختيار، وأجرى اللاعبون مسحة كورونا قبل انطلاق المعسكر، واللاعبون هم محمد الشناوى - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح - محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي - مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

س: من هم اللاعبون الأربعة الغائبون عن المعسكر؟

ج: الرباعى محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه وأحمد حجازى، ومن المقرر أن ينضم الثلاثى المحترف فى إنجلترا غدا، الاثنين، بينما لم يتحدد موعد انضمام حجازى حتى الآن.

س: متى يخوض المنتخب مرانه الأول؟

ج: يخوض المنتخب مرانه الأول فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى بعد ظهور نتيجة المسحة التى خضع لها الفريق اليوم، حيث تم عزل جميع اللاعبين فى غرفهم لحين ظهور نتيجة المسحة.

س: هل يسمح البدرى للإعلام بحضور المران اليوم؟

ج: لا.. قرر حسام البدرى فتح المران غدا لوسائل الإعلام، على أن يتحدث البدرى عن المباراتين قبل المران لمختلف وسائل الإعلام.

س: متى تسافر البعثة إلى كينيا؟

ج: قرر الجهاز الفنى سفر المنتخب الوطنى إلى العاصمة الكينية نيروبى ظهر الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة لخوض مباراة كينيا يوم 25 مارس الجارى.