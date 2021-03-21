شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلى والزمالك قبل قمة دورى الطائرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير العاشقة للكرة الطائرة المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها السادسة مساء غد الاثنين على صالة نادى المقاولون العرب بالجولة الـ 11 فى ختام الدول الأول من نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021.

ويسعى الزمالك فى هذه المواجهة لمواصلة صدارة ترتيب دورى الطائرة ، حيث يتربع حتى الآن على القمة بريد 29 نقطة، فيما يسعى الفريق الأحمر صاحب المركز الثانى برصيد 25 نقطة لتحقيق الفوز من أجل الزحف للمحافظة على اللقب خاصة أنه يتبقى له مباراة مؤجلة.

ولعب الزمالك 10 مواجهات فاز بها جميعا محققا العلامة الكاملة، بينما لعب الأهلى 9 مواجهات فاز فى 8 وخسر واحدة أمام بتروجت.



ترتيب الدورى

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.