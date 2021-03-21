تقارير: تذمر لاعبي المريخ قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية وجود أزمة بين صفوف فريق المريخ السوداني قبل مواجهة الأهلي يوم 2 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأفادت صحيفة "كفرووتر" السودانية أن حالة من التوتر والتذمر سادت وسط لاعبي المريخ بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم حتى الآن من مجلس إدارة النادي.

وأضافت الصحيفة أن رئيس المريخ، آدم سوداكال، قام بالتراجع عن الوعد الذي قطعه مجلس إدارة النادي للاعبين بتسليمهم الحوافز والمرتبات عن مباراة سيمبا التنزاني في الخرطوم، والتي انتهت بالتعادل.

وأشارت إلى أن مجلس المريخ كان وعد اللاعبين بتسليم نصف الحافز في حالة التعادل، والحافز كاملا في حالة الفوز، وهو ما لم يقم مجلس المريخ بتسليمه للاعبين ليضعهم أمام ازمة كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك لاعبين لديهم التزمات لم يوفوا بها، وتعرضوا إلى أزمات ومشاكل داخل الأسر، وهو ما جعل بعض من أسرهم يطالبوهم بالتوقف بسبب سياسات مجلس المريخ.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط خلف سيمبا التنزاني المتصدر بـ10 نقاط، فيما يأتي فيتا كلوب الكونجولي في المركز الثالث بأربع نقاط ويتذيل المريخ الترتيب بنقطة وحيدة.