مرموش يسجل هدفا في فوز سانت باولي على اوزنابروك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق فريق سانت باولي الفوز على مضيفه اوزنابروك بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وحل سانت باولي ضيفا على ملعب أوسناتيل ارينا -معقل فريق اوزنابروك- ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدرجة الثانية.

ونجح سانت باولي في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، حيث افتتح جويدو برجشتالر لاعب سانت باولي أهداف المباراة في الدقيقة 51، وعزز مرموش تقدم فريقه مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 79 قلص مارك هيدر الفارق بتسجيل هدف فريقه الأول، قبل أن تنتهي المباراة بخسارة اوزنابروك بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة رفع سانت باولي رصيده إلى النقطة 35 احتل بها المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني.