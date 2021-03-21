"تعجبنا من كونه لاعبا في تشيلسي".. زميل صلاح السابق يحكي كواليس ظهوره مع فيرونتينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أليساندرو ديامانتي زميل الدولي المصري محمد صلاح في فيورنتينا، عن فترة تواجد "مو" بين صفوف الفريق الإيطالي قبل انتقاله إلى روما ومنه إلى ليفربول الإنجليزي.

وانتقل صلاح إلى صفوف الفيولا معارا لستة أشهر قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 14/15.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" قال ديامانتي: "في المرة الأولى التي جاء فيها إلى فيورنتينا، لم نكن نعرفه، لقد جاء من تشيلسي لكنه لم يكن لاعبا أساسيا هناك".

وأضاف: "في أول تدريب له مع فيورنتينا، لم يقدم أداء جيدا، ظن الجميع كيف يمكن لتشيلسي أن يضم هذا اللاعب، وقلنا ربما كان هذا سببا لقدومه إلى فيرونتينا".

وتابع: "في جلسته التدريبية الأولى كان عاديا، توقعنا أن يقدم شيئًا أفضل".

وواصل: "لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تغيرت نظرتنا جميعا، في مباراته الأولى على ملعبنا ضد أتالانتا، شارك في آخر نصف ساعة وسجل هدفا.. قلنا حينها "إنه لاعب سريع ويؤدي بشكل جيد".

وأكمل: "بعد أسبوعين ، كان لاعبا لا يُصدق، كان سريعًا، سجل وراوغ، كلاعب لديه مهارات لا تصدق.

وأتم: "لم يكن جيدًا كما هو الآن، لقد تحسن كثيرا في السنوات الماضية حتى لما وصل لما عليه".

ولعب صلاح بقميص فيرونتينا في 26 مباراة بمختلف البطولات (سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة) ثم انتقل إلى روما وقضى بين صفوفه موسمين (أحدهما على سبيل الإعارة) قبل انتقاله إلى ليفربول صيف 2017.