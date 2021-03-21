الزمالك يستعد لمولودية الجزائر بمواجهة ودية الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 26 مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان كارتيرون طلب من الجهاز الإداري الاتفاق على خوض مباراة ودية في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال يوم السبت الموافق 3 إبريل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب "5 يوليو".

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراتين المتبقيتين وحصد الست نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، بشرط خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في الجولة الأخيرة.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي فوز في دور المجموعات، ليحصد نقطتين فقط ويبقى في المركز الثالث خلف المولودية صاحب الـ8 نقاط والترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتذيل توينجيت الترتيب بنقطة وحيدة.