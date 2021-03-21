بينهم مدرب ليستر سيتي.. 5 بدائل مرشحة لخلافة مورينيو في توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الأحد، إن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي يواجه خطر الإقالة من منصبه بعد تراجع نتائج سبيرز خلال الفترة الأخيرة والتي كان آخرها الخروج من منافسات دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وودع مورينيو منافسات الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي اكسبريس" فإن هناك 5 مرشحين لخلافة مورينيو في تدريب توتتهام إذا ما استقرت إدارة النادي اللندني على إقالته خلال الفترة المقبلة.

وبات الوضع خطرا أمام مورينيو الذي يبحث عن تأمين مركز جيد لفريقه للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ابتعاده عنها العام الجاري.

وقالت الصحيفة إن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني أحد المرشحين لتولي المهمة الفنية في توتنهام، مضيفة أن برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق ضمن القائمة المرشحة.

وأضافت "اكسبريس" أن توتنهام قد يفكر أيضًا في التعاقد مع جوليان ناجيلسمان أو ستيفن جيرارد على الرغم من قلة خبراتهما.

وتولى مورينيو تدريب توتنهام في شهر نوفمبر 2019 خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الحالي.