شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك اليوم.. كارتيرون يصدر قرارا جديدا في "البيت الأبيض" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تثبيت موعد تدريب الفريق ليكون في الحادية عشرة صباحا يوميا على ملعب النادي.

جاء قرار المدير الفني بعد تقديم موعد التدريبات في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة. ويواصل الفريق تدريباته في الفترة الحالية استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شارك يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذي خاضه أمس في صالة الجيمانيزيوم بالنادي. وكان اللاعب يعاني من إجهاد عضلي، وخضع لتدريبات تأهيلية بالأمس قبل أن يشارك في تدريبات الفريق اليوم بصورة طبيعية.

تغيب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريب الفريق اليوم بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لاخطاره بغيابه عن التدريب. وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته.