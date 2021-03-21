شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية البرنامج التأهيلي.. أوباما يشارك في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذي خاضه أمس في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
وكان اللاعب يعاني من إجهاد عضلي، وخضع لتدريبات تأهيلية بالأمس قبل أن يشارك في تدريبات الفريق اليوم بصورة طبيعية.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
تغيب أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريب الفريق اليوم بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لاخطاره بغيابه عن التدريب.
وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته.
وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر لمواجهة منافسه المولودية.
وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها في توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة. ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وانتظم المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما تماثل للشفاء من الوعكة الصحية التي أبعدته عن تدريبات الأمس. واطمأن الجهاز الطبي على سلامة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء.
أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن حازم إمام الظهير الأيمن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بعضلة السمانة. وأضاف أسامة أن حالة حازم إمام في تحسن مستمر، ويسير بشكل جيد في البرنامج الموضوع له، وبمجرد الانتهاء سينتظم في التدريبات مع زملائه.
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