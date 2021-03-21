شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي اليوم.. السماوي مستمر في تحطيم الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل مانشستر سيتي الإنجليزي بتسجيل أكثر من رقم قياسي جديد، بعد التغلب على مضيفه إيفرتون 2 / 0 السبت 20/3/2021، في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه سجل رقما قياسيا جديدا في تاريخه بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه، وذلك في كل المسابقات.

وحطم مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، الرقم القياسي الذي كان الفريق قد سجله تحت قيادة جو رويل بين يناير وسبتمبر 1999.

وأضاف النادي أنه حقق 14 انتصارا متتاليا خارج ملعبه وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي وعلى المستوى المحلي أيضا.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فاز بهدفين نظيفين على إيفرتون خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل الفريق السماوي لنصف النهائي.

ونجح مانشستر سيتي في قتل اللقاء قبل نهاية الشوط الثاني بخمس دقائق، وسجل جوندوجان هدف التقدم عند الدقيقة 85، ثم أضاف دي بروين الهدف الثاني عند الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني، لينتهى اللقاء بفوز السماوي ويقابل فريق ساوثهامبتون في دور نصف النهائي بعد فوزه على بورنموث بثلاثية نظيفة.